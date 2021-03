Myanmar | cronaca di una carneficina

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono le 11 a Mandalay, un gruppetto di giovani è seduto per terra, sta protestando pacificamente. Intonano slogan contro il golpe militare, chiedono la liberazione della donna-simbolo della democrazia in, Aung San Suu Kyi. Improvvisamente, da dietro l’angolo spunta un camion pieno zeppo di militari, armati fino ai denti. Lanciato a folle velocità piomba sul gruppetto di ragazzi, che scappano prontamente in ogni direzione, riuscendo ad evitare di venire investiti. Mentre i soldati saltano a terra e cominciano a inseguirli e a sparargli contro, una ventina di loro riescono a trovare rifugio in una casa vicina, dove una donna, incinta, ha aperto loro la porta. Sa di rischiare la vita, ma li nasconde lo stesso. Poi, in un gesto strano, illogico, esce in strada e chiude a chiave la porta alle sue spalle. Aspetta. Non scappa, aspetta. I soldati devono avere visto la ...