Màkari, il cast (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è particolarmente ricco, il cast principale di Màkari, la nuova fiction che Raiuno manda in onda dal 15 marzo 2021. Gli attori che vedremo in tutte le puntate della serie co-prodotta da Rai Fiction e dalla Palomar, infatti, sono sei, a cui si aggiungono dei comprimari e gli attori al centro del caso di puntata. A guidare il cast, ad ogni modo, c’è Claudio Gioè, attore già molto noto ai fan della serialità italiana, dal momento che è stato protagonista di numerosissime fiction sia in Rai che in Mediaset. A lui il compito di accompagnare il pubblico in questa nuova serie, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio). Claudio Gioè è Saverio Lamanna Brillante giornalista che per anni ha vissuto a Roma, dove è diventato portavoce di un sottosegretario al Ministero dell’Interno. Un errore, però, gli rovina la carriera, ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è particolarmente ricco, ilprincipale di, la nuova fiction che Raiuno manda in onda dal 15 marzo 2021. Gli attori che vedremo in tutte le puntate della serie co-prodotta da Rai Fiction e dalla Palomar, infatti, sono sei, a cui si aggiungono dei comprimari e gli attori al centro del caso di puntata. A guidare il, ad ogni modo, c’è Claudio Gioè, attore già molto noto ai fan della serialità italiana, dal momento che è stato protagonista di numerosissime fiction sia in Rai che in Mediaset. A lui il compito di accompagnare il pubblico in questa nuova serie, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio). Claudio Gioè è Saverio Lamanna Brillante giornalista che per anni ha vissuto a Roma, dove è diventato portavoce di un sottosegretario al Ministero dell’Interno. Un errore, però, gli rovina la carriera, ...

Ultime Notizie dalla rete : Màkari cast Makari, stasera in tv: orario, canale, cast, trama e anticipazioni E' Makari la nuova serie tv di Rai 1 che prenderà il via questa sera, lunedì 15 marzo, in onda in prima serata subito dopo l'appuntamento con i Soliti Ignoti. Quattro serate tra giallo, commedia e ...

Antonella Attili, chi è l'attrice della serie Màkari: ricordate dove l'abbiamo già vista? La vedremo stasera nei panni di Marilù nella serie tv 'Màkari' , in onda con la prima puntata su Rai 1. Un cast eccellente ed una trama dai risvolti intriganti lasciano presagire un successo non da poco. Ispirata ai racconti e di Gaetano Savatteri , la ...

