LIVE Tirreno-Adriatico, Sesta tappa in DIRETTA: non va via la fuga! (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Sembra che sei corridori siano riusciti a trovare la fuga giusta. 12.56 Ancora nessuno è riuscito ad evadere dal plotone in lunga fila indiana. 12.50 Proseguono gli scatti, ma non va via la fuga: andatura sempre molto alta. 12.42 Dopo circa 20 chilometri gruppo ancora compatto. 12.39 Subito scatti e controscatti: anche oggi velocità altissima. 12.35 Non sono partiti oggi Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) e Michael Gogl (Team Qhubeka Assos). 12.28 Iniziata ufficialmente questa Sesta frazione. 12.21 Corridori che si stanno dirigendo verso il km 0. 12.16 Il primo e il secondo della classifica generale: Pogacar e van Aert. @WoutvanAert @TamauPogi #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/qLI4rIWY6T — Tirreno Adriatico ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Sembra che sei corridori siano riusciti a trovare la fuga giusta. 12.56 Ancora nessuno è riuscito ad evadere dal plotone in lunga fila indiana. 12.50 Proseguono gli scatti, ma non va via la fuga: andatura sempre molto alta. 12.42 Dopo circa 20 chilometri gruppo ancora compatto. 12.39 Subito scatti e controscatti: anche oggi velocità altissima. 12.35 Non sono partiti oggi Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) e Michael Gogl (Team Qhubeka Assos). 12.28 Iniziata ufficialmente questafrazione. 12.21 Corridori che si stanno dirigendo verso il km 0. 12.16 Il primo e il secondo della classifica generale: Pogacar e van Aert. @WoutvanAert @TamauPogi #pic.twitter.com/qLI4rIWY6T —...

Advertising

SpazioCiclismo : Partita l'ultima tappa in linea della #TirrenoAdriatico - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico | Terni-Prati di Tivo in DIRETTA | Tadej Pogacar pigliatutto! Tappa e maglia per lo sloveno… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico Sesta tappa in DIRETTA: tornano in scena i velocisti…ma anche Van der Poel e Van Aert -… - ilcentrotirreno : [IL CENTRO TIRRENO - Immediapress] - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: vince van der Poel resistendo a Pogacar! - #Tirreno-Adriatico… -