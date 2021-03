L’illusione ottica della scala mobile fa impazzire il web (Di lunedì 15 marzo 2021) La scala è ferma oppure si muove? In realtà è statica ma qualcosa fornisce l’impressione che si muova e questo rende l’immagine virale. Gli utenti del web sono letteralmente impazziti per questa immagine tanto che la sua condivisione sta impazzando sul web. E’ un’immagine statica ma sembra un video, è davvero incredibile. Scopri come sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Laè ferma oppure si muove? In realtà è statica ma qualcosa fornisce l’impressione che si muova e questo rende l’immagine virale. Gli utenti del web sono letteralmente impazziti per questa immagine tanto che la sua condivisione sta impazzando sul web. E’ un’immagine statica ma sembra un video, è davvero incredibile. Scopri come sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SorellaBaderla : @doctor_milano L’abside illusione ottica - firmina55 : @doctor_milano É in realtà un’illusione ottica, una prospettiva illusoria perché l’abside non esiste. - coddlemeniall : @mizayndric Giusto per l’informazione i cerchietti sono allineati, quella che tu vedi è un illusione ottica. Dai che forse ce la fate. -

Ultime Notizie dalla rete : L’illusione ottica Diseguaglianze: ricchi sempre più ricchi, con l’illusione ottica dei tassi sotto zero Corriere della Sera