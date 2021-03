“Legittima difesa” | niente processo per Fredy il gommista di Arezzo Sparò ai ladri e ne uccise uno “E’ la fine di un incubo”

(Di lunedì 15 marzo 2021)perPacini, ildi Monte San Savino che nella notte del 28 novembre 2018Vitalie Tojoc Mircea, giovane moldavo di 29 anni che era entrato nell’autorimessa con altre persone probabilmente con lo scopo di rubare. La decisione è stata presa dal gip diFabio Lombardo che ha accolto la richiesta del procuratore Roberto Rossi. “E’ ladi un” le parole di Pacini riferite dal suo legale Alessandra Cheli. “Il mio assistito – ha aggiunto l’avvocata – è soddisfatto perché, pur comprendendo la gravità della vicenda, considera importante che il giudice abbia capito come lui, in tale circostanza, non potesse fare diversamente”. A Pacini, che dormiva nella sua officina dopo aver subito ...

matteosalvinimi : Una bella notizia ogni tanto! Grazie alla nuova legge sulla LEGITTIMA DIFESA voluta dalla Lega (che esclude la pun… - LegaSalvini : ++ ?? ULTIM'ORA ++ GRAZIE ALLA NUOVA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA (DELLA LEGA) ARCHIVIATO IL CASO FREDY PACINI. - SusannaCeccardi : Oggi si conclude nel migliore dei modi l’odissea giudiziaria di Freddy Pacini. Per noi la difesa è sempre legittim… - Mirith_ : @ManfrediPotenti @matteosalvinimi @SusannaCeccardi @AngeloCiocca @mariololini @Lega_Senato @LegaCamera @LegaSalvini… - assenzio14 : RT @matteosalvinimi: Una bella notizia ogni tanto! Grazie alla nuova legge sulla LEGITTIMA DIFESA voluta dalla Lega (che esclude la punibi… -

L'archiviazione si fonda sulla nuova legge sulla. Lombardo ha difatti applicato il comma 55 della riforma, in relazione all'eccesso colposo di, per la quale la ...Applicata a Fredy Pacini la riforma dellavoluta dall'allora ministro Salvini Fredy Pacini non sarà processato. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha archiviato il caso del gommista ...L'archiviazione si fonda sulla nuova legge sulla legittima difesa. Lombardo ha difatti applicato il comma 55 della riforma, in relazione all'eccesso colposo di legittima difesa, per la quale la ...Arezzo: sparò alcuni colpi di fucile uccidendo Mircea Vitalie, 29 anni, moldavo, che si era introdotto nella sua rivendita di gomme e biciclette ...