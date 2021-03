L’Asl Napoli 1 disdice per sms Astrazeneca, si va avanti con Pfizer (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Campania per il Covid-19 ha avviato una verifica delle quantità di vaccini diversi da Astrazeneca per le persone convocate per domani per le vaccinazioni. Dopo lo stop di Astrazeneca deciso dal governo nazionale, la Campania sta verificando come proseguire domani la somministrazione. In questo inizio di settimana sono stati consegnate le 49.000 dosi di inizio settimana di vaccino Pfizer, mentre in tutto nel mese di marzo è previsto l’arrivo di 50.000 dosi di Moderna. Intanto L’Asl Napoli 1 sta inviando degli sms ai convocati di domani per i quali era prevista la somministrazione di Astrazeneca per avvisarli che la vaccinazione al momento è sospesa. Confermate invece le 919 seconde dosi di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Unità di Crisi della Campania per il Covid-19 ha avviato una verifica delle quantità di vaccini diversi daper le persone convocate per domani per le vaccinazioni. Dopo lo stop dideciso dal governo nazionale, la Campania sta verificando come proseguire domani la somministrazione. In questo inizio di settimana sono stati consegnate le 49.000 dosi di inizio settimana di vaccino, mentre in tutto nel mese di marzo è previsto l’arrivo di 50.000 dosi di Moderna. Intanto1 sta inviando degli sms ai convocati di domani per i quali era prevista la somministrazione diper avvisarli che la vaccinazione al momento è sospesa. Confermate invece le 919 seconde dosi di ...

