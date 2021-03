L’Ares Gate torna a Non è l’Arena | le accuse su Rosalinda | era in una setta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 marzo 2021) Come saprete, la procura di Roma non ha lasciato che le pesantidiCannavò e Massimiliano Morra fatte nella casa del Grande Fratello VIP 5 contro il sistema “Ares”, passassero inosservate. Una volta terminato il gioco e conalias Adua del Vesco, pronta a essere ascoltata, le cose sono andate avanti. L’attrice siciliana è stata convocata a Roma per chiarire alcune circostanze e per parlare anche di quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 quando lei e Massimiliano hanno fatto capire, in modo molto esplicito, di credere che Teodosio Losito fosse stato spinto a suicidarsi. Nell’ambito di questa indagine è stato ascoltato anche Gabriel Garko che in quegli anni viveva proprio nello stesso posto. Nella famosa Zagarolo che ospitava le villette di tutti i personaggi coinvolti in questa ...