La lezione segmentata rivoluziona la didattica (Di lunedì 15 marzo 2021) «L’idea è nata prima del lockdown, grazie al suggerimento di un collega di sostegno di un ITS a Malpensa: con i nostri studenti, diceva, l’unica soluzione è variare continuamente per tenere alta la loro attenzione e il loro coinvolgimento. Sennò li perdiamo». Variare, coinvolgere, offrire ai ragazzi più occasioni per partecipare e mettersi in gioco: una lezione funziona se viene strutturata in singole parti», spiega Dany Maknouz, docente di matematica e formatrice, che ha appena pubblicato La lezione segmentata. Ritmata, varia, integrata (Zanichelli). Getty Images Leggi anche › Adolescenti: che cosa fare quando qualcosa non va «La capacità di attenzione degli studenti è limitata nel tempo, e anche le neuroscienze ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) «L’idea è nata prima del lockdown, grazie al suggerimento di un collega di sostegno di un ITS a Malpensa: con i nostri studenti, diceva, l’unica soluzione è variare continuamente per tenere alta la loro attenzione e il loro coinvolgimento. Sennò li perdiamo». Variare, coinvolgere, offrire ai ragazzi più occasioni per partecipare e mettersi in gioco: unafunziona se viene strutturata in singole parti», spiega Dany Maknouz, docente di matematica e formatrice, che ha appena pubblicato La. Ritmata, varia, integrata (Zanichelli). Getty Images Leggi anche › Adolescenti: che cosa fare quando qualcosa non va «La capacità di attenzione degli studenti è limitata nel tempo, e anche le neuroscienze ...

Advertising

zazoomblog : La lezione segmentata rivoluziona la didattica - #lezione #segmentata #rivoluziona - pontilia : RT @danymak: E' appena uscito il mio libro per @Zanichelli_ed sulla lezione segmentata e non solo: tante idee per fare lezione in ogni dove… - sotterraneo : RT @danymak: E' appena uscito il mio libro per @Zanichelli_ed sulla lezione segmentata e non solo: tante idee per fare lezione in ogni dove… - Zanichelli_ed : RT @danymak: E' appena uscito il mio libro per @Zanichelli_ed sulla lezione segmentata e non solo: tante idee per fare lezione in ogni dove… - danymak : E' appena uscito il mio libro per @Zanichelli_ed sulla lezione segmentata e non solo: tante idee per fare lezione i… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione segmentata La lezione segmentata rivoluziona la didattica Io Donna Scuola, dad per 9 studenti su 10 in Italia: in Sicilia lezioni in presenza Scuola, dad per 9 studenti su 10 in Italia: in Sicilia resta la presenza. Ecco qui alcuni numeri sull'Italia e sulla Sicilia ...

Scuola, dad per 9 studenti su 10 in Italia: in Sicilia resta la presenza. Ecco qui alcuni numeri sull'Italia e sulla Sicilia ...