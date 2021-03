Il barbiere di Siviglia, edizione 1954 su Rai 5 (Di lunedì 15 marzo 2021) Se in passato hanno già mandato in onda su Rai 5 il barbiere di Siviglia, questa particolare edizione è ancor più degna di essere vissuta. Tratta dall’opera di Rpssini, la trasposizione scenica risale al 1954, e rappresenta la prima trasmissione tv di un’opera completa. Oltre a vedere impegnato il regista Franco Enriquez e il M° Giulini, troviamo nel cast Rolando Panerai Nicola Monti Antonietta Pastori Marcello Cortis Franco Calabrese Fernanda Cadoni. Per la trama, sappiamo bene che si tratta di una commedia divisa in atti, dove tra peripezie, qui pro quo e sotterfugi, un amore inizialmente non voluto dal padre della protagonista, riesce finalmente a trionfare. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Se in passato hanno già mandato in onda su Rai 5 ildi, questa particolareè ancor più degna di essere vissuta. Tratta dall’opera di Rpssini, la trasposizione scenica risale al, e rappresenta la prima trasmissione tv di un’opera completa. Oltre a vedere impegnato il regista Franco Enriquez e il M° Giulini, troviamo nel cast Rolando Panerai Nicola Monti Antonietta Pastori Marcello Cortis Franco Calabrese Fernanda Cadoni. Per la trama, sappiamo bene che si tratta di una commedia divisa in atti, dove tra peripezie, qui pro quo e sotterfugi, un amore inizialmente non voluto dal padre della protagonista, riesce finalmente a trionfare. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

