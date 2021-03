Harry Styles per noi vince anche i Grammy dello stile (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci voleva proprio Harry Styles a dare una sferzata a questa edizione dei Grammy Awards 2021. La 64° tornata dei cosiddetti Oscar della musica è stata infatti la prima in versione phygical causa Covid, visto che quella dell'anno scorso si era tenuta alla fine di gennaio schivando di pochissimo l'inizio della pandemia. Tra esibizioni casalinghe e la passerella virtuale l'impatto è stato quello di un evento più sottotono e forzatamente più misurato rispetto alle scorse stagioni. Ma a risollevare il morale (e anche l'audience) è arrivato come un mitologico deus ex machina l'ex One Direction, vincitore della Best Pop Solo Performance con Watermelon Sugar, la stessa canzone che ha portato sul palco in un'esibizione ad alto tasso di emozione e di grinta. Merito anche della mise scelta dal suo stylist ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci voleva proprioa dare una sferzata a questa edizione deiAwards 2021. La 64° tornata dei cosiddetti Oscar della musica è stata infatti la prima in versione phygical causa Covid, visto che quella dell'anno scorso si era tenuta alla fine di gennaio schivando di pochissimo l'inizio della pandemia. Tra esibizioni casalinghe e la passerella virtuale l'impatto è stato quello di un evento più sottotono e forzatamente più misurato rispetto alle scorse stagioni. Ma a risollevare il morale (el'audience) è arrivato come un mitologico deus ex machina l'ex One Direction, vincitore della Best Pop Solo Performance con Watermelon Sugar, la stessa canzone che ha portato sul palco in un'esibizione ad alto tasso di emozione e di grinta. Meritodella mise scelta dal suo stylist ...

Advertising

trash_italiano : E io mi so sentita sposata. @Harry_Styles #Grammys - MarcoMoriniTW : Congratulazioni @Harry_Styles per la tua vittoria ai #GRAMMYs . Always proud of you ?? - paiva : o tema da festa do fiuk vai ser harry styles & cigarro - vveshinin : RT @TaexStylesx: Harry styles e i BTS unici che hanno salvato la serata degli #scammys - mrsgiuliahoran : RT @nadachokriii: Sono felicissima per Beyonce ma credo che il video clip di Adore you meritava quel Grammy, e non lo dico perché sono una… -