Fabrizio Corona finisce in reparto psichiatrico. La mamma svela: “Soffre di un disturbo mentale” (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ ricoverato in un reparto psichiatrico Fabrizio Corona. Dopo l’arresto, lo showman e l’ex re dei paparazzi ha rischiato di perdere la vita e ha riportato ferite dopo aver spaccato per protesta il vetro di un’ambulanza. Fabrizio Corona ricoverato in un reparto psichiatrico Corona dovrebbe scontare una pena che lo costringe in carcere fino al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ ricoverato in un. Dopo l’arresto, lo showman e l’ex re dei paparazzi ha rischiato di perdere la vita e ha riportato ferite dopo aver spaccato per protesta il vetro di un’ambulanza.ricoverato in undovrebbe scontare una pena che lo costringe in carcere fino al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - La7tv : #nonelarena Alessandro #Sallusti: 'Fabrizio #Corona è una persona gravemente malata e lo Stato si rifiuta di prende… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - DonnaGlamour : Fabrizio Corona in ospedale, lo sfogo della madre: “Il mio cuore è a pezzi” - Bobbio65M : RT @todorov_denis: Onore alla mamma di Fabrizio Corona che nonostante tutto non si arrende e non lo lascerà MAI. #NonelArena -