F1, la Ferrari conclude i test pre-stagionali con qualche certezza in più, ma Mercedes e Red Bull rimangono lontane (Di lunedì 15 marzo 2021) Bene, ma non benissimo. Si potrebbe riassumere in questo modo la tre-giorni dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Sakhir, in Bahrain, per quanto riguarda la Ferrari. La scuderia di Maranello non si può dire che abbia brillato in maniera particolare sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama ma, d’altro canto, sembra avere gettato basi decisamente più solide rispetto a quelle di dodici mesi fa. E non è un aspetto di poco conto, visto da dove si partiva. Ricordiamo tutti alla perfezione il “bagno di sincerità” del team principal Mattia Binotto dopo i test 2020 di Barcellona. Il numero uno di Maranello ammise, senza mezzi termini, che c’erano alcuni problemi difficili da sormontare, anche nel lungo periodo, e così è stato. Si trattava di potenza del motore e aerodinamica. Almeno da ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Bene, ma non benissimo. Si potrebbe riassumere in questo modo la tre-giorni deipre-riservati alla Formula Uno di Sakhir, in Bahrain, per quanto riguarda la. La scuderia di Maranello non si può dire che abbia brillato in maniera particolare sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama ma, d’altro canto, sembra avere gettato basi decisamente più solide rispetto a quelle di dodici mesi fa. E non è un aspetto di poco conto, visto da dove si partiva. Ricordiamo tutti alla perfezione il “bagno di sincerità” del team principal Mattia Binotto dopo i2020 di Barcellona. Il numero uno di Maranello ammise, senza mezzi termini, che c’erano alcuni problemi difficili da sormontare, anche nel lungo periodo, e così è stato. Si trattava di potenza del motore e aerodinamica. Almeno da ...

