“È nata!”. Gioia a Buckingham Palace per la notizia appena arrivata. E soprattutto per Kate Middleton (Di lunedì 15 marzo 2021) È nata la seconda figlia di Pippa Middleton e James Matthews. La sorella minore di Kate, ovvero la moglie del principe William del Regno Unito, ha partorito proprio oggi, lunedì 15 marzo 2021. Già da mesi era filtrata la voce sulla gravidanza, voce che è stata confermata solo recentemente. E adesso Arthur, il primogenito di Pippa e James che ha due anni, ha una sorellina. La femminuccia è nata alle 4:20 di mattina. Come reso noto da People la bimba pesa poco meno di tre chili e sta bene. Fonti vicine alla famiglia, infatti, fanno sapere che sono tutti felicissimi per questa nascita. Tutto, quindi, è filato liscio, nessuna complicazione, né problemi per la salute di mamma e figlia. Ma come si chiama la nuova nata della sorella minore della duchessa di Cambridge? Ebbene la scelta di Pippa Middleton e del marito James Matthews non è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) È nata la seconda figlia di Pippae James Matthews. La sorella minore di, ovvero la moglie del principe William del Regno Unito, ha partorito proprio oggi, lunedì 15 marzo 2021. Già da mesi era filtrata la voce sulla gravidanza, voce che è stata confermata solo recentemente. E adesso Arthur, il primogenito di Pippa e James che ha due anni, ha una sorellina. La femminuccia è nata alle 4:20 di mattina. Come reso noto da People la bimba pesa poco meno di tre chili e sta bene. Fonti vicine alla famiglia, infatti, fanno sapere che sono tutti felicissimi per questa nascita. Tutto, quindi, è filato liscio, nessuna complicazione, né problemi per la salute di mamma e figlia. Ma come si chiama la nuova nata della sorella minore della duchessa di Cambridge? Ebbene la scelta di Pippae del marito James Matthews non è stata ...

