Draghi e i valori della Dottrina sociale cattolica (Di lunedì 15 marzo 2021) Pochi commentatori, per la verità, hanno colto lo spirito che permeava il discorso che Mario Draghi ha tenuto nel corso della presentazione del suo governo, ma – come si ricorderà – anche nei suoi interventi all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’11/10/2019, in occasione del conferimento della Laurea Honoris causa in Economia ed al Meeting di Rimini dello scorso 18 agosto. Forse per disattenzione o forse per malafede sono stati, infatti, o del tutto ignorati o, addirittura travisati i riferimenti alla Dottrina sociale cattolica. Vediamoli, quindi, questi richiami. Innanzitutto quello al “Bene comune”: “…Un esecutivo come quello che ho l’onore di presiedere,… è semplicemente il governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Pochi commentatori, per la verità, hanno colto lo spirito che permeava il discorso che Marioha tenuto nel corsopresentazione del suo governo, ma – come si ricorderà – anche nei suoi interventi all’Universitàdel Sacro Cuore di Milano, l’11/10/2019, in occasione del conferimentoLaurea Honoris causa in Economia ed al Meeting di Rimini dello scorso 18 agosto. Forse per disattenzione o forse per malafede sono stati, infatti, o del tutto ignorati o, addirittura travisati i riferimenti alla. Vediamoli, quindi, questi richiami. Innanzitutto quello al “Bene comune”: “…Un esecutivo come quello che ho l’onore di presiedere,… è semplicemente il governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. ...

