Advertising

Adnkronos : #Covid #Basilicata, oggi 67 contagi: dati bollettino 15 marzo - lifestyleblogit : Covid Basilicata, oggi 67 contagi: dati bollettino 15 marzo - - fisco24_info : Covid Basilicata, oggi 67 contagi: dati bollettino 15 marzo: I numeri della Regione: aumentano ancora i ricoveri, n… - LaGazzettaWeb : Covid in Basilicata, 181 nuovi positivi (9,32%) e un altro decesso durante il week end. Regione arancione da domani - USB_Basilicata : #CORONAVIRUS | Aggiornamento lunedì 15 marzo: aumentano ancora i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

... di cui 3.724 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.789 le persone residenti inguarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 374 quelle decedute. Leggi ancheItalia oggi, dati ...POTENZA - 181 nuovi casi positivi alsu 1940 tamponi molecolari processati (9,32%): è questo il dato comunicato dalla task force ... Negli stessi giorni, purtroppo, è deceduta inun'...Le persone che hanno soggiornato in uno Stato o una regione nell'elenco in un qualsiasi momento nei 10 giorni precedenti l'entrata in Svizzera sono obbligate per legge a mettersi in quarantena per die ...L'analisi di Davide Tosi, esperto di big data che ha seguito l'andamento dell'intera pandemia: "A fine marzo 500 morti al giorno" ...