Covid e misure in vigore: cosa si può fare e cosa no tra spostamenti, seconde case e sport (Di lunedì 15 marzo 2021) Dove viene istituita una zona rossa, sorgono anche tutte le domande relative a quello che si può o non si può fare. Non è diversa questa volta: da oggi lunedì 15 marzo, e fino al 6 aprile, tutte le regioni si trovano in zona arancione e in zona rossa (resta fuori la Sardegna, unica zona bianca), il sito del governo ha perciò deciso di pubblicare le FAQ per rispondere ad ogni dubbio dei cittadini in merito alle misure in vigore. Zona rossa: gli spostamenti In zona rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità e quelli per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti sono ammessi solo nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021. Come per Natale, ci si ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Dove viene istituita una zona rossa, sorgono anche tutte le domande relative a quello che si può o non si può. Non è diversa questa volta: da oggi lunedì 15 marzo, e fino al 6 aprile, tutte le regioni si trovano in zona arancione e in zona rossa (resta fuori la Sardegna, unica zona bianca), il sito del governo ha perciò deciso di pubblicare le FAQ per rispondere ad ogni dubbio dei cittadini in merito allein. Zona rossa: gliIn zona rossa sono consentiti esclusivamente gliper comprovati motivi di lavoro, salute o necessità e quelli per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Gliper far visita ad amici o parenti autosufficienti sono ammessi solo nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021. Come per Natale, ci si ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid misure Covid, Speranza: 'Fase dura ma la svolta è vicina' Non ci sono solo le misure restrittive. Ogni dose somministrata è un passo verso l'uscita dalla crisi : i vaccini sono tutti efficaci e sicuri non dimentichiamo mai che il vaccino è la vera arma per ...

L'Italia si sveglia in lockdown, ecco l'autocertificazione da compilare in zona rossa e arancione Da oggi l'Italia è solo rossa e arancione: fa eccezione la Sardegna zona bianca. Le FAQ, pubblicate sul sito www.governo.it, servono a spiegare nel dettaglio le misure in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021 per fronteggiare la diffusione del contagio di coronavirus. Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, ...

Decreto Covid, ecco le FAQ ufficiali sulle misure adottate dal Governo. Cosa cambia per la scuola [VIDEO] Orizzonte Scuola Locatelli: “Misure restrittive necessarie: dopo Pasqua situazione sarà più favorevole” Una situazione maggiormente favorevole potrebbe presentarsi dopo Pasqua con l’introduzione delle misure restrittive attuate dal nuovo governo ...

Covid, salta la sfida decisiva Due ragazze dell’Agrate sono positive. Mister Barbieri: "In pista un nostro successo di misura ci poteva stare" ...

