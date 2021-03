Contro lo spreco alimentare serve un approccio umano (Di lunedì 15 marzo 2021) Per un settore come quello alimentare, l’anno del Covid ha rappresentato uno spartiacque: fra le tendenze innescate dalla pandemia, ad esempio, si registrano un +130 per cento di vendite (online), meno tempo passato al supermercato e più attenzione all’acquisto di cibi salutari (specialmente quelli che aumentano le difese immunitarie). Anche gli sprechi sono diminuiti: -12 per cento a testa rispetto al 2019, pari a 3,6 kg, secondo un rapporto di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability. Ciò nonostante, nel nostro Paese lo spreco di cibo rimane pari a 5,2 milioni di tonnellate ogni anno (27 chili a testa, 529 grammi a settimana), per un totale di 9,7 miliardi di euro di rifiuti. Allo stesso tempo, è aumentato il numero di persone che nel corso del 2020 hanno chiesto aiuto per poter mangiare: +121 per cento secondo la Caritas ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 marzo 2021) Per un settore come quello, l’anno del Covid ha rappresentato uno spartiacque: fra le tendenze innescate dalla pandemia, ad esempio, si registrano un +130 per cento di vendite (online), meno tempo passato al supermercato e più attenzione all’acquisto di cibi salutari (specialmente quelli che aumentano le difese immunitarie). Anche gli sprechi sono diminuiti: -12 per cento a testa rispetto al 2019, pari a 3,6 kg, secondo un rapporto di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability. Ciò nonostante, nel nostro Paese lodi cibo rimane pari a 5,2 milioni di tonnellate ogni anno (27 chili a testa, 529 grammi a settimana), per un totale di 9,7 miliardi di euro di rifiuti. Allo stesso tempo, è aumentato il numero di persone che nel corso del 2020 hanno chiesto aiuto per poter mangiare: +121 per cento secondo la Caritas ...

