Chi e? Francesca Lodo? Eta?, vita privata e Instagram (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco tutte le news e curiosità su chi è Francesca Lodo, naufraga de L’Isola dei Famosi. In questa scheda riassuntiva scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’ex letterina: dall’età, alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Francesca Lodo Nome e Cognome: Francesca LodoData di nascita: 1 agosto 1982Luogo di Nascita: CagliariEtà: 38 anniAltezza: 1 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco tutte le news e curiosità su chi è, naufraga de L’Isola dei Famosi. In questa scheda riassuntiva scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’ex letterina: dall’età, allae dove seguirla sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1 agosto 1982Luogo di Nascita: CagliariEtà: 38 anniAltezza: 1 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

accio_liam : -all'inizio' perché francesca io lo so che hai già fatto il nome della 'compagnia' quando ho risposto alla telefona… - francesca_3k : Chi mi invita su Clubhouse??? - sono_francesca : Chi lo avvistasse è pregato di documentare l’evento ?? @PierluigiBattis - Chilloutbro12 : RT @tinyseulgis_: Se ci fosse stata Dayane al posto di Z3nga: chi cazzu sei? cazzu vuoi dalla mia rrrosalinda? lasciala stare non rompere c… - rebloodd : Non io che ho messo Francesca Lodo al fantaisola senza sapere minimamente chi sia solo perché è di Cagliari Ciao ama -