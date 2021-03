Cassetta audio | perché la rimpiangiamo e perché forse tornerà di moda

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 15 marzo 2021) In anni di streaming, quante volte hai avuto nostalgia di una? Ammettilo, più di qualcuna. Sono 100 miliardi, si stima, le musicassette vendute dalla sua nascita ai giorni nostri. Impilate una sopra l'altra avrebbero potuto raggiungere la stratosfera. Inventate nel 1963 dall'ingegnere Lou Ottens, morto martedì scorso all'età di novantaquattro anni, non tardarono a diventare un oggetto tanto comune quanto rivoluzionario. Come per tutti gli oggetti rivoluzionari che hanno attraversato le decadi dell'età moderna (il tostapane, il regola barba) la sua genesi è stata guidata da una necessità: essere portabile. Se prima c'era la bobina, grossa e ingombrante, la cassettina stava comente in un taschino. E anche se solo dopo qualche anno è stato sviluppato il “walkman”, il gadget che ha cambiato la vita dei musicofili, tenere ...