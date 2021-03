Bartoletti | Lazio | situazione uguale a novembre

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Oggi nelsiamo tornati ai livelli di, con un aumento di casi e di ricoveri. Ogni giorno i 50 equipaggi delle Uscar effettuano visite a domicilio, tamponi, vaccinazioni, attivita’ nei drive-in. Continuiamo a girare come trottole, da un anno ad oggi gli interventi sono quintuplicati”. Lo ha detto alla Dire Pier Luigi, coordinatore delle Uscar (Unita’ mobili speciali di continuita’ assistenziale regionali). “La gravita’ della malattia e’ sempre la stessa, ma e’ leggermente scesa l’eta’ delle persone colpite, in particolare tra i 50 e i 60 anni- ha spiegato- Speriamo che la misura della zona rossa possa portare un beneficio, sicuramente la chiusura delle scuole e’ una misura tardiva, perche’ i giovani sono i maggiori diffusori del virus e la scuola per me ha sempre rappresentato ...