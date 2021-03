AstraZeneca: in attesa di riscontri, l’Aifa ne sospende l’inoculazione su tutto il territorio italiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Notizia dell’ultimora: dopo lo stop decretato stamane dalla Germania rispetto ai vaccini di AstraZeneca, ora anche l’Italia ha deciso di adottare un atteggiamento più precauzionale. AstraZeneca: in attesa dei riscontri dell’Ema, l’Aifa ne stoppa vaccini in Italia Nello specifico, è stata l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), ad estenderne la sospensione temporanea su tutto il territorio nazionale, in attesa dei riscontri intrapresi dall’EMA, rispetto ai numerosi e differenziati (per località geografica), eventi registrati a seguito dell’inoculazione di alcuni specifici lotti del vaccino. AstraZeneca: in tutta Europa sale il terrore di essere vaccinati con questo farmaco Come ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) Notizia dell’ultimora: dopo lo stop decretato stamane dalla Germania rispetto ai vaccini di, ora anche l’Italia ha deciso di adottare un atteggiamento più precauzionale.: indeidell’Ema,ne stoppa vaccini in Italia Nello specifico, è stata(Agenzia italiana del farmaco), ad estenderne la sospensione temporanea suilnazionale, indeiintrapresi dall’EMA, rispetto ai numerosi e differenziati (per località geografica), eventi registrati a seguito deldi alcuni specifici lotti del vaccino.: in tutta Europa sale il terrore di essere vaccinati con questo farmaco Come ...

