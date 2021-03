WandaVision, vedremo mai la "persona scomparsa" di cui parlava Jimmy Woo? (Di domenica 14 marzo 2021) Il regista di WandaVision, Matt Shakman, rivela se avremo mai una risposta sull'identità della persona scomparsa che ha portato Jimmy Woo dalle parti di Westview. WandaVision è terminato ormai da più di una settimana, ma non tutte le domande sollevate dalla serie Disney+ hanno avuto risposta. Tra queste vi è anche il caso della persona scomparsa citata da Jimmy Woo. Scopriremo mai di chi si tratta? Durante la lavorazione dello show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, fu presto annunciata anche la partecipazione di Randall Park, il Jimmy Woo di Ant-Man, che fino a quel momento non avevamo mai visto interagire con i personaggi titolari della serie. Ma allora, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021) Il regista di, Matt Shakman, rivela se avremo mai una risposta sull'identità dellache ha portatodalle parti di Westview.è terminato ormai da più di una settimana, ma non tutte le domande sollevate dalla serie Disney+ hanno avuto risposta. Tra queste vi è anche il caso dellacitata da. Scopriremo mai di chi si tratta? Durante la lavorazione dello show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, fu presto annunciata anche la partecipazione di Randall Park, ildi Ant-Man, che fino a quel momento non avevamo mai visto interagire con iggi titolari della serie. Ma allora, ...

