Treno deragliato a Ventimiglia | forse un errore umano La circolazione è ripresa

infoitinterno : Imperia, inchiesta Procura su treno deragliato, forse errore umano - Miti_Vigliero : RT @riviera24: Treno merci deragliato a Ventimiglia: ipotesi errore umano. La procura apre un’inchiesta - riviera24 : Treno merci deragliato a Ventimiglia: ipotesi errore umano. La procura apre un’inchiesta - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Treno deragliato a Ventimiglia: tra le cause, probabile errore umano - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 6.30 alla… -

A Ventimiglia sono iniziate le operazioni di rimozione delmerci. Il convoglio appartenente a una impresa ferroviaria francese, è uscito dai binari, questa mattina, intorno alle 6.25, all'ingresso della stazione della città di confine. Dopo ......oggi la circolazione sulla direttrice Italia - Francia interrotta per il deragliamento di un... che per fortuna era vuoto, èverso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Per fortuna non ...Imperia, 14 mar. (LaPresse) – Verrà aperta un’inchiesta dalla Procura per il deragliamento del treno merci questa mattina a Ventimiglia. Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la ...Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Non si registrano feriti. Si tratta dell'ultimo vagone ...