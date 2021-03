Test F1, Binotto: “Pensiamo a noi stessi e non agli altri team” (Di domenica 14 marzo 2021) Test di F1 in Bahrain forse un po’ problematici per la Ferrari, o almeno Mattia Binotto non si sbilancia molto a riguardo rassicurando che la vettura non usura le gomme. Il team principal della Casa di Maranello, ai microfoni di Sky Sport F1, mantiene i piedi per terra senza mettersi a confronto con i diretti rivali: “Dobbiamo pensare a noi stessi e non guardare gli altri team”. Binotto parla della Ferrari durante i Test di F1 La SF21 debutta ufficialmente in Bahrain durante i Test stagionali. Quella della stagione passata era una Ferrari da sesta piazza e in molti confidano nelle potenzialità della nuova monoposto di Maranello: la SF21. Così, Mattia Binotto, commenta ai microfoni di Sky Sport F1 le performance ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)di F1 in Bahrain forse un po’ problematici per la Ferrari, o almeno Mattianon si sbilancia molto a riguardo rassicurando che la vettura non usura le gomme. Ilprincipal della Casa di Maranello, ai microfoni di Sky Sport F1, mantiene i piedi per terra senza mettersi a confronto con i diretti rivali: “Dobbiamo pensare a noie non guardare gli”.parla della Ferrari durante idi F1 La SF21 debutta ufficialmente in Bahrain durante istagionali. Quella della stagione passata era una Ferrari da sesta piazza e in molti confidano nelle potenzialità della nuova monoposto di Maranello: la SF21. Così, Mattia, commenta ai microfoni di Sky Sport F1 le performance ...

