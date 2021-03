Advertising

CalcioPillole : #BolognaSampdoria, Ranieri e Mihajlovic per tornare alla vittoria Il 'lunch match' delle 12:30 mette di fronte Bo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Serie A: Bologna-Sampdoria LIVE dalle 12.30. Mihajlovic rilancia Tomiyasu e Barrow, Ranieri punta su Damsgaard: In… - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Bologna-Sampdoria, le formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bologna

Commenta per primo In attesa dei big match del pomeriggio, la 27esima giornata diA riparte alle 12.30 dalle emozioni di- Sampdoria . La formazione di Sinisa Mihajlovic, peraltro accostato nei giorni scorsi alla panchina blucerchiata (sarebbe un ritorno) in caso di ...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic SAMPDORIA (4 - 4 - 1 - 1): Audero; Bereszyinski, ...Salvezza all'ora di pranzo nell'anticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A, col Bologna che ospita la Sampdoria al 'Dall'Ara'. Guarda Bologna-Sampdoria in streaming su DAZN I padroni ...PREPARTITA. Bologna - Sampdoria è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio ...