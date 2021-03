Se curare le ferite a 84 anni è un reato

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 14 marzo 2021) La polizia è arrivata all’alba, si è fatta aprire la porta e una volta in casa ha compiuto un’accurata perlustrazione per acquisire documenti, telefoni e computer. Un blitz antiterrorismo? No. È accaduto nei giorni scorsi a Trieste nell’appartamento di Gian Andrea Franchi (84, insegnante di filosofia in pensione) e di Lorena Fornasir (68, psicoterapeuta), che è anche sede dell’associazione di volontariato «Linea d’ombra». Nel capoluogo giuliano la coppia è nota anche con il nome «samaritani»: daogni sera raggiungono il piazzale della stazione con il loro carrello di farmaci, disinfettanti, fasce e cerotti, peri piedi dei migranti arrivati dalla rotta balcanica dopo giorni di cammino, in autunno e in inverno anche nella neve, calzando scarpe da ginnastica o addirittura ciabatte. Piedi piagati e ...