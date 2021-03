Riforma pensioni 2021, ultime su quota 92 e scivolo statali: tanti i dubbi (Di domenica 14 marzo 2021) Le ultime novità sulla Riforma pensioni sembrano girare intorno alle ultime due proposte, la prima quella relativa all’uscita anticipata con quota 92, di DelRio, che prevedrebbe l’uscita a 62 anni d’età e 30 di contributi per le categorie più fragili, donne e lavoratori usuranti a fronte di una penalizzazione del 3% annuo per ogni anno di anticipo, e la seconda quella relativa all’efficienza della P.A che stando alla proposta di Brunetta di concerto con Mario Draghi, permetterebbe uno scivolo per i dipendenti statali più anziani al fine di permettere un turnover generazionale e l’ingresso dei giovani più tecnologici. Queste due proposte con fini senz’altro nobili permettere alle categorie più fragili di pensionarsi prima e alla Pubblica Amministrazione di divenire ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 14 marzo 2021) Lenovità sullasembrano girare intorno alledue proposte, la prima quella relativa all’uscita anticipata con92, di DelRio, che prevedrebbe l’uscita a 62 anni d’età e 30 di contributi per le categorie più fragili, donne e lavoratori usuranti a fronte di una penalizzazione del 3% annuo per ogni anno di anticipo, e la seconda quella relativa all’efficienza della P.A che stando alla proposta di Brunetta di concerto con Mario Draghi, permetterebbe unoper i dipendentipiù anziani al fine di permettere un turnover generazionale e l’ingresso dei giovani più tecnologici. Queste due proposte con fini senz’altro nobili permettere alle categorie più fragili di pensionarsi prima e alla Pubblica Amministrazione di divenire ...

Testo Unico della Previdenza: quando arriverà? ... unico contenitore in cui dovrebbero entrare le nuove misure della riforma previdenziale. Testo ... La pensione di garanzia è un intervento che consente di alleviare il rischio di future pensioni ...

Cosa farà Draghi sulle pensioni? Startmag Web magazine Riforma pensioni/ Scuola, Anief: “uscita a 63 anni senza penalizzazioni” Riforma pensioni, la richiesta del sindacato Anief sulla scuola: "serve indennità rischio Covid e uscita dal lavoro a 63 anni senza penalizzazioni” ...

Pensioni, rivoluzione in vista? Draghi lancia una novità Sul dossier pensioni 2021, il governo Draghi valuta la possibilità di inserire il Testo Unico della Previdenza.

