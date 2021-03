Riforma fiscale ma solo con semplificazioni e riduzione di tasse Una proposta bipartisan

(Di domenica 14 marzo 2021) Qualsiasideve essere improntata alla diminuzione della tassazione e alla semplificazione contabile,e burocratica. Il Governo Draghi ha indicato tra le necessità di questo Paese lae la Commissione Finanze Riunita di Camera e Senato ha avviato un intensa attività di audizioni sullaIRPEF. Il varo dellanel 1973/74 richiese una Commissione di esperti che lavorarono, praticamente dal 1962 al 1972 prima con lo studio dellae poi con l’attuazione. Considerando la complessità del nostro sistemae l’alto livello di tassazione è difficile pensare che in poco tempo si possa varare unae in ogni caso bisogna dotarla di una ...

Misure che si aggiungono alla proroga al 30 aprile per i versamenti delle rate della "pace" ...della Cig Covid per tutti fino a giugno e per i piccoli fino a ottobre in attesa della...Tommaso Nannicini, senatore del Partito Democratico e professore ordinario di Economia Politica presso l'Università Bocconi, ha posto come ineludibile il tema della, sinora mai ...Matteo De Lise, napoletano, è il presidente dell'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Da Napoli quindi si occupa, con il suo osservatorio tecnico ...Il 730 precompilato slitta al 10 maggio, anziché al 30 aprile. In fase di approvazione il nuovo Decreto Sostegni.