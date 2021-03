Piemonte in zona rossa, scuole di ogni ordine e grado in Dad. Indicazioni Usr (Di domenica 14 marzo 2021) Dal 15 marzo la regione Piemonte passa a zona rossa. L'Ufficio scolastico regionale ha diffuso la nota 3017 del 13 marzo con le Indicazioni per le scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) Dal 15 marzo la regionepassa a. L'Ufficio scolastico regionale ha diffuso la nota 3017 del 13 marzo con leper le. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - Agenzia_Ansa : Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato a… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Piemonte in zona rossa, scuole di ogni ordine e grado in Dad. Indicazioni Usr - orizzontescuola : Piemonte in zona rossa, scuole di ogni ordine e grado in Dad. Indicazioni Usr -