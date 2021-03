Pd: Assemblea vota Verini tesoriere con 775 favorevoli (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – L’Assemblea nazionale del Pd ha votato Walter Verini tesoriere nazionale del Partito democratico con 775 voti favorevoli, 4 contrari, 23 astenuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – L’nazionale del Pd hato Walternazionale del Partito democratico con 775 voti, 4 contrari, 23 astenuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

