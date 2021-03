Pagelle Bologna Sampdoria | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di domenica 14 marzo 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Barrow: FerrariAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

bologna_sport : #LBASerieA Le pagelle della sconfitta della #Virtus a Brindisi - BasketUniverso : Brindisi-Virtus Bologna, le pagelle: Bostic dominatore, Perkins e Gamble si danno battaglia. Male Belinelli - backdoor_pod : Un sabato sera molto dolce per @HappycasaNBB che batte @Virtusbo nel match di @LegaBasketA delle 20:00. Ci racconta… - fcin1908it : Bologna-Inter Primavera, pagelle: Bonfanti più di un’alternativa, Kinkoue solido - bologna_sport : #EuroCup Le pagelle della vittoria #Virtus -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bologna

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:...Meglio così allora per Luca Gotti e i suoi ragazzi, che nell'attesa del risultato di- Sampdoria si godono una notte al decimo posto in solitaria. Ledella partita Genoa Perin; ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Bologna Sampdoria ...Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo L., Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Hickey, Medel, Mbaye, Antov, D ...