MotoGP, Suzuki: difficoltà di inizio stagione o lavoro 'in incognito'? (Di domenica 14 marzo 2021) Con la conclusione delle cinque giornate di test ufficiali della MotoGP sul tracciato di Losail, la maggior parte delle Case ha mostrato il proprio potenziale in vista dell'imminente inizio di ...

Davide Brivio: 'Alonso è l'ideale per Alpine' - FormulaPassion.it un volto nuovo del paddock di Formula 1, ma gli appassionati del motorismo lo conoscono da tempo. Nel 2020 Davide Brivio ha vinto in MotoGP con la sua Suzuki e al posto di cullarsi su un successo storico ha preferito accettare una nuova sfida, cioè l' Alpine . Il nuovo direttore sportivo del team francese si occuperà del lato ...

MotoGP, Suzuki: difficoltà di inizio stagione o lavoro "in incognito"? Motosprint.it MotoGP. Graziano Rossi: "Il confronto con Morbidelli sarà stimolante per Vale" Nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, al telefono con il babbo di Valentino: che si aspetta tante cose buone dalla stagione 2021, la moto giusta, un team di gente sveglia e un compagno di bo ...

Sbk, Gobert ritrovato dal fratello: “Così l’ho salvato dalla droga” Mi sono reso conto di quanto Anthony ami ancora le moto”. Tra i più talentuosi rappresentanti del ... Nel ’97 l’esordio nel Motomondiale in 500 con la Suzuki, prima dell’incubo eroina: disputa nove ...

