Lignano | Confcommercio e Gruppo Andretta insieme per vaccinare gli operatori turistici

(Di domenica 14 marzo 2021) Il presidente diprovinciale di Udine Giovanni Da Pozzo ha parlato dei vaccini come 'strada obbligata' per uscire dalla gravissima emergenza in corso. A, lalocale ...

Advertising

effe_news : Confcommercio Lignano e il gruppo Andretta: vaccino agli operatori turistici - UdineseTV : Confcommercio Lignano: vaccino agli operatori turistici - -

Ultime Notizie dalla rete : Lignano Confcommercio

UdineToday

Il presidente diprovinciale di Udine Giovanni Da Pozzo ha parlato dei vaccini come 'strada obbligata' per uscire dalla gravissima emergenza in corso. A, lalocale risponde con la disponibilità a sostenere l'iniziativa del gruppo Andretta, deciso a mettersi a disposizione per contribuire attivamente alla campagna di vaccinazione ...Il presidente diprovinciale di Udine Giovanni Da Pozzo ha parlato dei vaccini come 'strada obbligata' per uscire dalla gravissima emergenza in corso. A, lalocale risponde con la disponibilità a sostenere l'iniziativa del gruppo Andretta, deciso a mettersi a disposizione per contribuire attivamente alla campagna di vaccinazione ...IL FRONTE APERTOUDINE Anche da oltre confine c'è voglia di vacanze estive sulle spiagge della nostra regione. Mentre arrivano le prime prenotazioni, ma con richieste forti di rassicurazioni ...Nel giro di sette giorni, le persone risultate positive al coronavirus sono più che raddoppiate: in città i casi di Covid sono 25 (a fronte dei 10 della settimana scorsa), cui peraltro si aggiungono a ...