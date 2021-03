Advertising

AgenziaVISTA : #cuppi (Presidente #pd): “Con #letta comincia percorso di rigenerazione del partito” - MIBrutus : RT @Arturo_Parisi: “Il Pd nasconde la polvere sotto il tappeto: l’assemblea evita il dibattito su Zingaretti e la crisi del partito e incor… - CorriereCitta : Letta, Cuppi: “Inizia percorso di rigenerazione del PD” - nabu65 : RT @Arturo_Parisi: “Il Pd nasconde la polvere sotto il tappeto: l’assemblea evita il dibattito su Zingaretti e la crisi del partito e incor… - martinoloiacono : RT @Arturo_Parisi: “Il Pd nasconde la polvere sotto il tappeto: l’assemblea evita il dibattito su Zingaretti e la crisi del partito e incor… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Cuppi

Agenzia ANSA

... lo ha annunciato la presidente del partito, Valentina, alla ripresa dei lavori, lasciando la parola a. 'Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi ...Come prima istantanea della segreteria di Enricosi ricorderanno i suoi occhiali, le lenti appannate, mentre cerca di mantenere in equilibrio ...hanno appena regalato la presidente Valentina...Valentina Cuppi, presidente del Partito Democratico: “Con Letta inizia percorso di rigenerazione”. mpe/abr/red ...AGI/Vista - Assemblea Pd, Letta diventa segretario con 860 sì, 2 no e 4 astenuti Son stati 860 i voti per Enrico Letta segretario del Pd in Assemblea. Lo ha annunciato la presidente Valentina Cuppi. I ...