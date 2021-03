Incendio OVH a Strasburgo | digital-forum it al momento non disponibile

Leggi su digital-news

(Di domenica 14 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (14.03.2021 del 14:00) Ercolino scrive:Comunicato da parte del provider OVH sul proseguimento dei lavoriStiamo ancora lavorando al riavvio della rete ottica A in SBG1. Speriamo di avere la rete A UP oggi. Ci consentirà di ridistribuire gli strumenti interni a livello locale. La ricostruzione della rete ottica B richiederà 2 giorni. Molte fibre devono essere collegate.L'alimentazione a 240V in SBG1 è pronta per essere testata. Domani l'alimentazione primaria a 20KV per SBG1 sarà attivataI lavori per ripristinare l'alimentazione primaria a 20KV per SBG3 sono in corso. Ci vorranno 2 giorni. Il...