Giravolta del Consiglio di Stato. L’ex Ilva di Taranto salvata ancora. L’area a caldo va chiusa entro metà aprile. Ma le ordinanze di sindaco e Tar sono state sospese (Di domenica 14 marzo 2021) Quando c’è di mezzo la giustizia in Italia le decisioni non sono mai definitive. Una lezione che i gestori franco-indiani delL’ex Ilva hanno ormai ben chiaro da tempo, tanto da non aver lasciata nessuna strada intentata di fronte all’ordine della magistratura di chiudere sostanzialmente L’area a caldo dell’acciaieria di Taranto. Così venerdì scorso sono riusciti ancora una volta a spuntarla grazie alla quarta sezione del Consiglio di Stato, che in attesa dell’udienza di merito del 13 maggio prossimo, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata anche dai commissari straordinari dell’Ilva. sono stati così congelati gli effetti della sentenza del Tar di Lecce che aveva imposto ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Quando c’è di mezzo la giustizia in Italia le decisioni nonmai definitive. Una lezione che i gestori franco-indiani delhanno ormai ben chiaro da tempo, tanto da non aver lasciata nessuna strada intentata di fronte all’ordine della magistratura di chiudere sostanzialmentedell’acciaieria di. Così venerdì scorsoriuscitiuna volta a spuntarla grazie alla quarta sezione deldi, che in attesa dell’udienza di merito del 13 maggio prossimo, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata anche dai commissari straordinari dell’stati così congelati gli effetti della sentenza del Tar di Lecce che aveva imposto ai ...

