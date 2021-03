GdS – Inter, Steven Zhang torna in Italia ad aprile: può rimanere Presidente (Di domenica 14 marzo 2021) Steven Zhang pronto al ritorno in Italia ad aprile Il mese di aprile sarà un mese cruciale per l’Inter. Da una parte il campo con un primo posto da difendere a partire dalla partita di oggi contro il Torino, dall’altro il futuro societario con Suning intenzionata a non mollare così facilmente il club nerazzurro nonostante le difficoltà economiche. Per questi motivi, secondo la Gazzetta dello Sport, il Presidente nerazzurro Steven Zhang tornerà in Italia ad aprile. “Le nubi non sono andate via del tutto in Cina, inutile illudersi, ma si intravede finalmente uno sbocco. Zhang è convinto sia di poter reperire sul mercato i soldi sufficienti per finire la stagione senza angosce, sia ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 marzo 2021)pronto al ritorno inadIl mese disarà un mese cruciale per l’. Da una parte il campo con un primo posto da difendere a partire dalla partita di oggi contro il Torino, dall’altro il futuro societario con Suning intenzionata a non mollare così facilmente il club nerazzurro nonostante le difficoltà economiche. Per questi motivi, secondo la Gazzetta dello Sport, ilnerazzurrotornerà inad. “Le nubi non sono andate via del tutto in Cina, inutile illudersi, ma si intravede finalmente uno sbocco.è convinto sia di poter reperire sul mercato i soldi sufficienti per finire la stagione senza angosce, sia ...

