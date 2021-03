Fonseca: «Con la Roma non si guarda il VAR, vogliamo lo stesso trattamento» (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni del canale ufficiale, lamentandosi dell’uso del VAR Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni del canale ufficiale al termine della gara con il Parma. Queste le sue parole. VAR – «Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma il rigore non c’è. Con la Roma non si guarda il Var. Non era rigore e il Var non ha aiutato, può capitare che l’arbitro non veda qualcosa ma il Var deve correggere. Con le altre squadre si fa più attenzione, a fine stagione questi sono 6-7 punti in meno». trattamento – «Voglio lo stesso trattamento delle altre squadre, in questo momento non c’è. Io sono sempre stato in silenzio e rispetto il lavoro degli arbitri, penso che l’Italia sia il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni del canale ufficiale, lamentandosi dell’uso del VAR Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni del canale ufficiale al termine della gara con il Parma. Queste le sue parole. VAR – «Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma il rigore non c’è. Con lanon siil Var. Non era rigore e il Var non ha aiutato, può capitare che l’arbitro non veda qualcosa ma il Var deve correggere. Con le altre squadre si fa più attenzione, a fine stagione questi sono 6-7 punti in meno».– «Voglio lodelle altre squadre, in questo momento non c’è. Io sono sempre stato in silenzio e rispetto il lavoro degli arbitri, penso che l’Italia sia il ...

