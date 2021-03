Enrico Letta eletto segretario Pd: 'Battaglia sul voto ai 16enni e ius soli'. E apre ai 5S di Conte (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Prima, aveva spiegato il perché della sua scelta: dire di sì. 'Dobbiamo pensare che abbiamo ... Leggi su leggo (Di domenica 14 marzo 2021)del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Prima, aveva spiegato il perché della sua scelta: dire di sì. 'Dobbiamo pensare che abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Letta: "Il Pd può vincere" Il neo segretario: "Non farò sconti a nessuno" " Sono tornato perché sono convinto che si possa vincere ". E' quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di "Che tempo che fa" su Raitre. "Io ci ho messo del mio. Ho fatto una relazione nella quale non ho fatto sconti a nessuno, sono stato chiaro: ho detto quello che penso e ho detto ...

Legge elettorale, Letta: 'Dobbiamo ripartire dal Mattarellum' Lo ha detto il neo segretario del Pd Enrico Letta. 'Sono per una legge che dia al cittadino il potere: bisogna evitare che si voti con le liste bloccate. I parlamentari li devono scegliere i ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Enrico Letta eletto segretario Pd: «Battaglia sul voto ai 16enni e ius soli». E apre ai 5S di Conte Enrico Letta è eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Prima, aveva spiegato il perché della sua scelta: dire ...

Scuola, Letta: Vederle chiuse dispiacere enorme ma è ultimo sforzo Roma, 14 mar. (LaPresse) - "Vedere le scuole che chiudono è il mio dispiacere più grande ma è l'ultimo sforzo". Lo ha detto il neo segretario del Pd, Enrico ...

