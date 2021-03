Covid-19 e cervello, quali effetti sul sistema nervoso? (Di domenica 14 marzo 2021) “Il cervello ai tempi del Covid”. Questo è il “titolo” dell’edizione 2021 della Settimana Mondiale del cervello, che inizia domani, secondo gli esperti della Società Italiana di Neurologia. Tante sono ancora le questioni aperte in questo senso: in primo luogo occorre capire se le problematiche legate all’infezione da Sars-CoV-2 sono destinate sempre e comunque a risolversi nel tempo senza arrivare a sequele prolungate, il cosiddetto “Long-Covid”. Ed è solo un esempio dei temi che affronta questa settimana di sensibilizzazione, che parte da una certezza: centinaia di studi clinici dimostrano che esistono le complicanze neurologiche del quadro infettivo. Perché si parla di “Neuro-Covid”? L’infezione può colpire sia il sistema nervoso centrale – con cefalea, vertigini, ... Leggi su dilei (Di domenica 14 marzo 2021) “Ilai tempi del”. Questo è il “titolo” dell’edizione 2021 della Settimana Mondiale del, che inizia domani, secondo gli esperti della Società Italiana di Neurologia. Tante sono ancora le questioni aperte in questo senso: in primo luogo occorre capire se le problematiche legate all’infezione da Sars-CoV-2 sono destinate sempre e comunque a risolversi nel tempo senza arrivare a sequele prolungate, il cosiddetto “Long-”. Ed è solo un esempio dei temi che affronta questa settimana di sensibilizzazione, che parte da una certezza: centinaia di studi clinici dimostrano che esistono le complicanze neurologiche del quadro infettivo. Perché si parla di “Neuro-”? L’infezione può colpire sia ilcentrale – con cefalea, vertigini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cervello Covid: i rischi in gravidanza ...sanitaria dovuta al Covid - 19. Dunque, quando sentiamo parlare di "categorie a rischio", anche se non siamo medici o scienziati, in un secondo, siamo capaci di mettere in fila nel nostro cervello ...

Fake news su facebook, il sindaco denuncia ...autorità locali avrebbero partecipato ad una presunta festa infrangendo così le norme anti COVID - ...troppo spesso ci sono i cosiddetti leoni da tastiera che prima ancora di mettere in moto il cervello ...

Covid-19 e cervello, quali effetti sul sistema nervoso? DiLei

Michela Persico: “Covid? Momenti di panico. Sogno il matrimonio. E con Daniele…” Le parole della showgirl: “Io ci sono 24 ore su 24 per lui, per supportarlo e incoraggiarlo. Daniele sa che sono sempre al suo fianco” Lunga intervista concessa ai microfoni di Tuttosport da Michela P ...

