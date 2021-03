Concorso straordinario, GPS, DAD: un anno difficile per i precari storici. Lettera (Di domenica 14 marzo 2021) inviata da Elisabetta Russo - Gent.mo Ministro Bianchi mi associo alla delusione e all'amarezza della collega friulana per non aver superato il Concorso straordinario. Purtroppo, è ormai passato un anno e ci troviamo con una pandemia ancora in atto, con una Italia completamente rossa, con i contagi in continuo aumento anche per un lockdown assolutamente non efficace come quello dell'anno scorso, soprattutto a causa della mancanza di controlli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) inviata da Elisabetta Russo - Gent.mo Ministro Bianchi mi associo alla delusione e all'amarezza della collega friulana per non aver superato il. Purtroppo, è ormai passato une ci troviamo con una pandemia ancora in atto, con una Italia completamente rossa, con i contagi in continuo aumento anche per un lockdown assolutamente non efficace come quello dell'scorso, soprattutto a causa della mancanza di controlli. L'articolo .

