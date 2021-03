Cagliari, Semplici: “Contro la Juve entrati in campo non con la giusta mentalità” (Di domenica 14 marzo 2021) La sconfitta Contro la Juventus non è piaciuta per come è maturata al tecnico del Cagliari Semplici. Ai microfoni di Sky l'analisi del mister isolano: "Abbiamo concesso troppe ripartenze alla Juventus esponendoci alla loro bravura. Non eravamo con le giuste distanze e non siamo riusciti anche a fare fallo. Ci è mancata la scaltrezza e mi assumo le mie responsabilità. Purtroppo siamo entrati in campo non con la giusta mentalità e abbiamo perso. Più demerito nostro stasera che merito della Juventus anche se nella ripresa abbiamo fatto meglio. Il percorso è lungo in campionato e dobbiamo migliorare tanto. Il fallo di Ronaldo? Non commento gli arbitri e gli episodi".caption id="attachment 1107911" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) La sconfittalantus non è piaciuta per come è maturata al tecnico del. Ai microfoni di Sky l'analisi del mister isolano: "Abbiamo concesso troppe ripartenze allantus esponendoci alla loro bravura. Non eravamo con le giuste distanze e non siamo riusciti anche a fare fallo. Ci è mancata la scaltrezza e mi assumo le mie responsabilità. Purtroppo siamoinnon con lae abbiamo perso. Più demerito nostro stasera che merito dellantus anche se nella ripresa abbiamo fatto meglio. Il percorso è lungo in campionato e dobbiamo migliorare tanto. Il fallo di Ronaldo? Non commento gli arbitri e gli episodi".caption id="attachment 1107911" align="alignnone" ...

