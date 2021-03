Avatar supera gli Avengers e torna in vetta ai guadagni mondiali (Di domenica 14 marzo 2021) Walt Disney Company ha confermato che il ritorno di 'Avatar' nelle sale cinematografiche cinesi ha consentito al film di James Cameron di scalzare 'Avengers: Endgame' e riprendersi il podio nella ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Walt Disney Company ha confermato che il ritorno di '' nelle sale cinematografiche cinesi ha consentito al film di James Cameron di scalzare ': Endgame' e riprendersi il podio nella ...

Advertising

TheRedHead_blog : Avatar supera Avengers: Endgame diventando ancora una volta il film con il maggior incasso di tutti i tempi - cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office: Avatar supera $2.8 miliardi, le congratulazioni della Marvel #film #cinema #cinemaniaco… - mirtamaximoff : non solo devo vedere che avatar supera endgame in fatto di incassi, ma poi devo leggere pure sta gran baggianata, a… - Screenweek : I fratelli Russo e i #MarvelStudios congratulano #Avatar per esser tornato al primo posto al #boxoffice mondiale. I… - UniMoviesBlog : #Avatar è tornato ad essere il maggior incasso della storia del #BoxOfficeWorldwide, e lo ha fatto attraverso agli… -