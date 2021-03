A Somma Vesuviana un anziano spara tre colpi di fucile e uccide in strada Willy | cane di quartiere ben voluto da tutti

Advertising

Novanews242 : Somma Vesuviana, uccide cane con una fucilata - GabriellaBargh1 : RT @girasol44247939: Ucciso a fucilate cagnolino a Somma Vesuviana - metaanto : RT @girasol44247939: Ucciso a fucilate cagnolino a Somma Vesuviana - girasol44247939 : Ucciso a fucilate cagnolino a Somma Vesuviana - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A Somma Vesuviana arriva il rilevatore 'gentile' di velocità - -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana

Willy era un cane randagio. O meglio un cane di quartiere, girava libero nella zona di via Tirone a. Spesso si godeva le coccole di molte persone, in tanti gli volevano bene per il suo carattere mansueto. La sua vita è stata però stroncata da un uomo, un .... - -Ha colpito un cane con un colpo di fucile, uccidendolo e lasciando la carcassa in strada, in via Tirone, a. Così un uomo di settanta anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di, intervenuti sul posto oggi, intorno alle 13.30, insieme alla sezione ...Willy era un cane randagio. O meglio un cane di quartiere, girava libero nella zona di via Tirone a Somma Vesuviana. Spesso si godeva le coccole di molte persone, in tanti gli volevano bene per il suo ...Viabilità e sicurezza, nuovi interventi in tema a Somma Vesuviana, con la conclusione dei cantieri in via Circumvallazione per la realizzazione di due nuove rotonde, dotate di segnaletica a led per pr ...