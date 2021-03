Vaccini AstraZeneca, Ascierto: “Tutti sicuri ma giusto intervenire” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quando un vaccino viene introdotto nella pratica clinica ha superato tutta una serie di valutazioni importanti ad opera di organi preposti che ne verifica efficacia e sicurezza. I Vaccini sono Tutti sicuri e se pensiamo all’AstraZeneca basti ricordare che nel Regno Unito sono state vaccinate quasi 18 milioni di persone e se ci fosse stato qualche problema serio sarebbe sicuramente emerso. Ovviamente quando ci sono dubbi e’ giusto intervenire facendo indagini come ora sta accadendo con la sospensione di alcuni lotti”. Cosi’ il professore Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’IRCCS Pascale di Napoli, intervenuto nella prima puntata del Peppy Night Fest, programma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Quando un vaccino viene introdotto nella pratica clinica ha superato tutta una serie di valutazioni importanti ad opera di organi preposti che ne verifica efficacia e sicurezza. Isonoe se pensiamo all’basti ricordare che nel Regno Unito sono state vaccinate quasi 18 milioni di persone e se ci fosse stato qualche problema serio sarebbe sicuramente emerso. Ovviamente quando ci sono dubbi e’facendo indagini come ora sta accadendo con la sospensione di alcuni lotti”. Cosi’ il professore Paolo, direttore del Dipartimento di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’IRCCS Pascale di Napoli, intervenuto nella prima puntata del Peppy Night Fest, programma ...

