Ufficiale, Lecce: tesserato il giovane Secansky dello Slovan Bratislava (Di sabato 13 marzo 2021) A poche ore dallo scontro col Chievo, il Lecce ha annunciato di aver tesserato il giovanissimo centrocampista centrale slovacco Lukas Secansky proveniente dallo Slovan Bratislava. Questo il comunicato Ufficiale del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Lukas Secansky, centrocampista slovacco classe 2003, proveniente dallo Slovan Bratislava”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) A poche ore dallo scontro col Chievo, ilha annunciato di averil giovanissimo centrocampista centrale slovacco Lukasproveniente dallo. Questo il comunicatodel club salentino: “L’U.S.comunica di averil calciatore Lukas, centrocampista slovacco classe 2003, proveniente dallo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

aia_rimini : Designazione come IV ufficiale per il nostro William Villa, oggi ore 17:30 sarà impegnato per il match Triestina -… - marco__lecce : RT @juventusfc: 7 aprile: la nuova data di #JuveNapoli - marco__lecce : RT @JuventusFCYouth: UFFICIALE #Under23 | #JuvePergolettese, in programma domenica 14 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi. Il com… - LecceCalcio : Il sito ufficiale del Lecce è out. Ecco cos’è successo - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lecce Calcio, ecco il programma del fine settimana ...- Brescia sabato ore 14 Reggina - Monza sabato ore 14 Cremonese - Reggiana sabato ore 14 Lecce - ... L'atto ufficiale di nascita è stato reso noto attraverso un comunicato: 'Si comunica la nascita dell'...

Fugge all'alt a bordo di un'auto rubata e ingaggia inseguimento con i carabinieri: condannato SAN CESARIO (Lecce) - Si chiude con una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione (con esclusione della recidiva) ... arrestato il 16 febbraio del 2021 con le accese di resistenza a pubblico ufficiale e ...

Ufficiale: Lecce, preso un centrocampista slovacco - Notizie sull'US Lecce - Serie A Tim Pianetalecce Pronostici Serie B/ Le quote: a Lecce che cosa accadrà? (28^ giornata) Noi ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker sulle varie sfide della 28^ giornata, per provare a capire quello che potrebbe accadere sui campi, dando uno sguardo ...

UFFICIALE - Lecce, arriva il giovane Secansky dal Bratislava Un colpo in entrata per il Lecce, che si assicura le prestazioni di un giovane calciatore. Di seguito il comunicato: "L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Lukas Secansky, ...

...- Brescia sabato ore 14 Reggina - Monza sabato ore 14 Cremonese - Reggiana sabato ore 14- ... L'attodi nascita è stato reso noto attraverso un comunicato: 'Si comunica la nascita dell'...SAN CESARIO () - Si chiude con una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione (con esclusione della recidiva) ... arrestato il 16 febbraio del 2021 con le accese di resistenza a pubblicoe ...Noi ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker sulle varie sfide della 28^ giornata, per provare a capire quello che potrebbe accadere sui campi, dando uno sguardo ...Un colpo in entrata per il Lecce, che si assicura le prestazioni di un giovane calciatore. Di seguito il comunicato: "L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Lukas Secansky, ...