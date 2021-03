“Stai benissimo!”. Clio Make Up torna in Italia (e in forma). Come è diventata dopo la dieta (Di sabato 13 marzo 2021) Quando ha deciso di condividere la propria esperienza su Youtube, aprendo il canale ClioMakeUp, non si aspettava un successo così. Ma oggi quello di Clio Zammattero è uno dei canali più popolari di Youtube Italia e non solo. Oltre 6 milioni di follower tra Facebook, Instagram e un YouTube seguito da mezzo mondo, Clio è diventata leader pure-digital nel vertical Beauty con la missione di rendere il mondo della Bellezza semplice, accessibile e divertente, per tutti. Clio con i suoi video tutorial di trucco insegna i segreti del Make up e della skincare, collaborando con aziende e marchi top-player del settore e un brand tutto suo, creato con un team di esperti e un lavoro costante di ricerca. Lo scorso anno, dopo anni a New York, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Quando ha deciso di condividere la propria esperienza su Youtube, aprendo il canaleUp, non si aspettava un successo così. Ma oggi quello diZammattero è uno dei canali più popolari di Youtubee non solo. Oltre 6 milioni di follower tra Facebook, Instagram e un YouTube seguito da mezzo mondo,leader pure-digital nel vertical Beauty con la missione di rendere il mondo della Bellezza semplice, accessibile e divertente, per tutti.con i suoi video tutorial di trucco insegna i segreti delup e della skincare, collaborando con aziende e marchi top-player del settore e un brand tutto suo, creato con un team di esperti e un lavoro costante di ricerca. Lo scorso anno,anni a New York, ...

Ultime Notizie dalla rete : Stai benissimo Come montare ventole PC Stai quindi pensando di ottimizzare a dovere il sistema di raffreddamento del computer, aggiungendo ... Allora, sei pronto per iniziare? Sì? Benissimo. Vedrai che il procedimento da seguire non è poi ...

RITA ABELA - "Sono una ragazza... fortunata!" È un film che è stato scritto benissimo da Alessia Lepore e il regista Giovanni La Pàrola, gioca su ... Come stai vivendo da attrice le chiusure di cinema e teatri a causa della pandemia? "In questo ...

Battistini (Pd): “Enrico, stai a casa” ilSaronno VIDEO-Al posto dell’ortofrutta ben 35 kg di marijuana: in due finiscono in manette Il sequestro è stato eseguito nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui mezzi in transito sullo stretto, provenienti da Villa San Giovanni e con luogo di arrivo il porto di Tremestieri, porta ...

Vaccino AstraZeneca, scienziato Gorini: "Funziona benissimo" Dopo la sospensione di un lotto del vaccino anti covid AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa, parla l'immunologo Giacomo Gorini dell'Università di Oxford. Lo scienziato italiano che ha lavorato a q ...

