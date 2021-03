Si potrà andare nelle seconde case anche in zona rossa e fuori regione (Di domenica 14 marzo 2021) Si possono raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione e anche in zona rossa. Lo si apprende da fonti di governo, a proposito delle nuove misure del decreto Covid. Le Faq sul sito di Palazzo Chigi, con la risposta alle domande più frequenti, dovrebbero essere aggiornate a breve, ma con riguardo alle seconde case dovrebbero prevedere la possibilità di spostarsi per raggiungerle. Lo possono fare però solo coloro che abbiano un titolo per provare la proprietà (possono esibire copia o autocertificarlo) e a condizione che la casa di destinazione non sia abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare del proprietario. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Si possono raggiungere lein un’altrain. Lo si apprende da fonti di governo, a proposito delle nuove misure del decreto Covid. Le Faq sul sito di Palazzo Chigi, con la risposta alle domande più frequenti, dovrebbero essere aggiornate a breve, ma con riguardo alledovrebbero prevedere la possibilità di spostarsi per raggiungerle. Lo possono fare però solo coloro che abbiano un titolo per provare la proprietà (possono esibire copia o autocertificarlo) e a condizione che la casa di destinazione non sia abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare del proprietario.

Lockdown, Faq zona rossa e arancione. Seconde case, coprifuoco, sport, amici, bar: le regole L'Italia, tra poche ore, sarà tutta in zona rossa o arancione (ad esclusione della Sardegna). Ecco cosa si potrà fare. Si possono andare a trovare i familiari? No. Con l'autocertificazione si possono andare ad aiutare solo persone non autosufficienti che hanno bisogno di aiuto o assistenza. In questo caso ...

