Sen SantangeloM5S | ' Ripartono i lavori sulla Linea Palermo - Trapani via Milo'

Riceviamo e pubblichiamo : 'Con la nomina dei commissari straordinari, possono finalmente ripartire i lavori delle 59 opere ritenute strategiche dal decreto "Semplificazioni"; ad affermarlo è il. Vincenzo Santangelo del MoVimento 5 stelle. Tra le opere che vedranno finalmente ripartire i cantieri c'è anche la tratta ferroviaria Palermo - Trapani (via Milo), per cui è stato individuato ...