Sci di fondo: Yulia Stupak vince l’ultima 10 km della stagione in Engadina, sul podio Heidi Weng e Andersson. Comarella, buon 20° posto (Di sabato 13 marzo 2021) Va alla russa Yulia Stupak l’ultima 10 km a tecnica classica con partenza di massa del calendario femminile di Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2020-2021. La sua vittoria, la seconda in quella che è la sua migliore stagione della carriera, arriva nell’Engadina, in Svizzera, con un 25’13?3 che racconta in parte il fatto di averla ottenuta nel finale di una gara tutto sommato godibile. Da segnalare l’assenza di Therese Johaug: la norvegese, a causa di un’infiammazione al polso, ha preferito non rischiare proprio nell’ultima gara stagionale. La competizione odierna si sviluppa sostanzialmente su un unico filone, e cioè quello del gruppo che, pian piano, scende di unità sotto i colpi soprattutto di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Va alla russa10 km a tecnica classica con partenza di massa del calendario femminile di Coppa del Mondo di sci diper la2020-2021. La sua vittoria, la seconda in quella che è la sua migliorecarriera, arriva nell’, in Svizzera, con un 25’13?3 che racconta in parte il fatto di averla ottenuta nel finale di una gara tutto sommato godibile. Da segnalare l’assenza di Therese Johaug: la norvegese, a causa di un’infiammazione al polso, ha preferito non rischiare proprio nelgara stagionale. La competizione odierna si sviluppa sostanzialmente su un unico filone, e cioè quello del gruppo che, pian piano, scende di unità sotto i colpi soprattutto di ...

Advertising

OA_Sport : Sci di fondo: Yulia Stupak fa sua la 10 km svizzera, ultima della stagione. 20° posto per Anna Comarella - dario_rinaudo : Sci di fondo: Alexander Bolshunov, Engadina trionfale. Sua la 15 km svizzera, podio per Klaebo e Golberg. 24° De Fa… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Coppa Italia Gamma sprint in tecnica libera a Tarvisio: vincono Greta Laurent e Michael Hellweger - FondoItalia : Fondo - Coppa Italia Gamma sprint in tecnica libera a Tarvisio: vincono Greta Laurent e Michael Hellweger - FondoItalia : Sci di Fondo - OPA Cup: tanta Italia tra gli Under 20, vince Chiocchetti, Barp terzo; successo di Katz tra i senior -